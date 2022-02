Tra poco più di un paio d'ore Atalanta e Juventus scenderanno in campo in una delle sfide più attese dell'intero campionato. La posta in gioco è altissima e forse, da questi 90 minuti passerà gran parte della qualificazione alla prossima Champions League. La Dea si presenterà piuttosto decimata viste le assenze di Musso, Palomino e soprattutto di Duvan Zapata che, molto probabilmente resterà fuori fino al termine della stagione. Ecco perche servirà maggior supporto da parte del pubblico di casa che intanto, carica la squadra nerazzurra con uno striscione esposto fuori dallo stadio: 'Quando saremo uniti nella Nord, come una bomba il tifo espolderà'.