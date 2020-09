L’ex centrocampista della Juventus Simone Muratore, ceduto recentemente all’Atalanta, è stato girato in prestito alla Reggiana. Lo ha reso noto il club emiliano. Ecco le parole dell’ex bianconero: "È una grande soddisfazione essere qui a Reggio Emilia e vestire questa maglia, che identifica una piazza con una storia importante. Sono entusiasta di questa avventura che sta per iniziare e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i compagni per conoscerli in campo e personalmente: ho voglia di fare una grande stagione insieme a loro. Gioco mezz’ala e mediana, due ruoli nei quali mi trovo molto bene; mi piace fare inserimenti senza palla e mettere presenza e grinta al servizio della squadra. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso".