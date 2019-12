Tutti pazzi per Dejan Kulusevski. C'è la Juventus ma non solo, perché sul giocatore hanno messo gli occhi tutte le big europee. Secondo Tuttosport, però, il giocatore di proprietà dell'Atalanta vorrebbe rimanere in Italia. E in questo caso la situazione si restringerebbe a un testa a testa tra i bianconeri e l'Inter.