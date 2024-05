Sead, difensore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro l'Olympique Marsiglia: "Penso che prima di tutto dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, poi ci prepareremo ai match contro Roma e Juventus. Ma l'obiettivo è fare bene domani".INFORTUNIO - "Mi sento bene, a parte l'infortunio che ho avuto. Sto cercando di recuperare il prima possibile, insieme allo staff medico stiamo studiando il percorso migliore per recuperare".STADIO - "Sapevamo che l'atmosfera potesse essere un fattore, l'abbiamo gestita bene. Domani faremo il meglio per passare".IN CAMPO - "Dobbiamo chiederlo al mister se sarò in campo o meno (ride, ndr). Con lo staff medico stiamo lavorando per recuperare, io vorrei tornare in campo il prima possibile. Onestamente me lo aspettavo, penso che questo sia il risultato di essersi preparato al meglio. Ho fatto fatica nel ritiro, è stato duro, ma poi mi sono adattato bene".