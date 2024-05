Luciano Spalletti, ct dell'Italia ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Atalanta-Juventus: "Sarà una partita apertissima a qualsiasi risultato per l'importanza che ha ormai questa competizione. Ho avuto la possibilità di incontrare le squadre ieri e si è visto le facce tirate. Hanno qualità diverse, una squadra ha la capacità di giocare in campo aperto, ti vuole passare di sopra in un modo o nell'altro. L'alta ha un gioco diretto e pratico, quando ti sembra di avere la situazione in mano esce con l'accelerata, la Juve ha giocatori con un motore spaventoso".