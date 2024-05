Atalanta-Juventus, scontri in autostrada, la ricostruzione

Vengono segnalati da La Nazione scontri tra tifosi lungo l'A1, l'arteria che collega Nord e Sud Italia, percorsa oggi dai tifosi diverso Roma. Gara che inizierà alle ore 21.Ilsi sarebbe verificato nell'area di servizio Arno Ovest (vicino a Firenze): alcuni insulti senza ulteriore escalation tra tifosi che stavano viaggiando in bus. Un secondo episodio sarebbe stato nell'area di sosta San Giovanni (Arezzo), questa volta sono volati oltre agli insulti anche sassi e fumogeni. Sono dovuti intervire gli agenti della Digos. Si sono registrati alcuni rallentamenti del traffico, ma in breve è stata ripristinata la calma. Coinvolti un centinaio di ultras.Nelle auto e i minivan dei tifosi dell'Atalanta si sono incontrati in parcheggio con tifosi bianconeri che arrivavano da Milano. Sarebbe partita una scazzottata, con lancio anche di oggetti, conclusasi all'arrivo della polizia. Con la vista della pattuglia, impegnata nei servizi di controllo, i sostenitori delle due squadre sono scappati lasciando per terra i segni degli scontri come bottiglie e lattine. Sono coinvolti anche ultras dell’Eintracht di Francoforte, legati ai tifosi dell’Atalanta da uno storico gemellaggio