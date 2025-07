Atalanta-Juventus sarà l'ultima amichevole prima dell'esordio, UFFICIALE: quando si giocherà

Atalanta-Juventus, la data dell'amichevole

Laha definito il programma pre-campionato che si concluderà con l'amichevole contro l'nel "Trofeo Achille e Cesare Bortolotti”, arrivato alla ventesima edizione. Non è la prima volta che i bianconeri sfidano l'Atalanta nell'ultimo test prima dell'esordio in campionato visto che era già successo nell'estate 2023, quando in quel caso la partita si giocò a Cesena.La Juventus ha comunicato ufficialmente che giocherà l'amichevole contro l'Atalanta come ultima gara pre-campionato. Ecco il comunicato del club.

Tutte le amichevoli della Juventus

Juventus-Reggiana: 2 agosto

Borussia Dortmund-Juventus: 10 agosto

Juventus-Juve Next Gen: 13 agosto

Atalanta-Juventus: 16 agosto

"Si svolgerà allo Stadio di Bergamo l’ultimo test dei bianconeri prima del via al campionato.Più precisamente, otto giorni prima del via: la Serie A della Juve inizierà infatti domenica 24 agosto, contro il Parma, mentre sabato 16 agosto, alle 20.45, la squadra di Tudor scenderà in campo a Bergamo contro l’Atalanta, nel match che metterà in palio il “Trofeo Achille e Cesare Bortolotti”, giunto alla sua ventiseiesima edizione.Come nel 2023, i bianconeri concluderanno dunque il loro percorso di preparazione al campionato contro l’Atalanta, dopo avere affrontato il 2 agosto la Reggiana a Vinovo, il 10 il Borussia a Dortmund e il 13 la Juventus Next Gen nell’amichevole in famiglia dell’Allianz Stadium.Non sarà infine una prima volta per la Juve in questo trofeo, poiché era già stata protagonista della kermesse dedicata alla memoria dei due presidenti atalantini nel 1992: allora fu un triangolare, e la terza partecipante fu proprio il Borussia Dortmund.