Atalanta-Juventus Primavera: diretta testuale

30' - Anghelè ! Vantaggio Juventus con un bel tiro rasoterra del 36. Pallone imparabile per Pardel, sesto gol per il bianconero

9' - Prima conclusione verso la porta dell'Atalanta con Fiogbe , pallone altissimo

1' - Iniziata la gara tra Atalanta e Juventus

Atalanta-Juventus Primavera: formazioni ufficiali



Atalanta

Pardel

Ghezzi

Manzoni

Armstrong

Fiogbe

Guerini

Bonanomi

Tornaghi

Castiello

Regonesi

Colombo



Juventus

Vinarcik

Montero

Turco

Gil

Savio

Owusu

Pagnucco

Crapisto

Florea

Anghelé

Mancini



La classifica delle due squadre

Torna il Campionato Primavera 1. La Juventus di misteraffrontadi. I bianconeri sono chiamati a cercare la vittoria, che ormai manca da troppo tempo.L'ultima volta in cui laè riuscita ad ottenere i tre punti risale alla sfida contro lail 19 febbraio 2024. 1-2 il risultato finale. Dopo quella vittoria i bianconeri hanno perso cinque incontri e pareggiato solo due volte.L'Atalanta occupa la quarta posizione in classifica nel campionato di Primavera 1. 52 punti frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte.Situazione di classifica non ottimale invece per i bianconeri, tredicesimi con 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte).