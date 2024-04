ATALANTA-JUVENTUS U19, DOVE VEDERLA

Sabato 20 aprile alle ore 13:00 la Juventus Under 19 sarà al centro sportivo "Bortolotti" di Zingonia della formazione Primavera dell'Atalanta. I giovani bianconeri sono reduci dal pirotecnico pareggio casalingo contro la Roma dello scorso fine settimana.La sfida tra Atalanta e Juventus Under 19, valida per la 30ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente.