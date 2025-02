Coppa Italia Primavera, Atalanta-Juventus 1-1 (3-5 d.c.r.), le PAGELLE: Martinez leader della difesa, Ripani è il faro della squadra

Finisce con una vittoria la gara di Coppa italia per la Juventus Primavera. A Zingonia, i bianconeri battono l'Atalanta dopo i calci di rigore e dunque staccano il pass per le semifinali: i ragazzi diconosceranno il loro prossimo avversario nella giornata di domani, e sarà la vincente di. Una partita nel complesso molto combattuta, con un primo tempo che ha visto tanti capovolgimenti di fronte e diversi tentativi pericolosi da entrambi i lati. Nella ripresa la Juve trova il vantaggio iniziale con, ma viene raggiunta poco dopo dai padroni di casa con. Il pareggio resiste fino alla fine dei tempi regolamentari, e ai rigori sono proprio i bianconeri a spuntarla:non sbagliano dagli 11 metri. Nella prossima partita la Juventus Primavera tornerà a Vinovo per affrontare ilin uno scontro diretto di fondamentale importanza per il cammino in campionato.

Coppa Italia Primavera, Atalanta-Juventus: le pagelle

Non viene impegnato in azioni particolarmente pericolose, e sul gol non può fare nulla.Partita meno propositiva del solito per il numero 38, che è comunque prezioso in difesa con la solita precisione.Leader della difesa, lo spagnolo salva la porta in almeno due occasioni ed è sempre il più attento: una sicurezza.Meno preciso di Martinez, sul gol dell'Atalanta si fa saltare troppo facilmente da Bonanomi.Primo tempo con tanta corsa, una delle sue armi principali. Nel secondo si spegne di più, e la Juve gioca meno dal suo lato. Dal 90'Il numero 5 gioca una buona partita, aiutando i compagni in difesa ma non solo. L'assist a Biliboc è semplicemente perfetto. Dal 90'Vero e proprio faro del centrocampo, tantissimi palloni passano per i suoi piedi, e raramente sono passaggi a vuoto.Gioca una buona partita, brillando più nella ripresa rispetto al primo tempo: sul gol l'inserimento è perfetto.Solita qualità, davanti smista tanti palloni e guadagna falli con le sue giocate: va vicinissimo al gol con un tiro al volo perfetto. Dal 75'Nel primo tempo è il più pericoloso dei bianconeri per distacco, e va molto vicino al gol in due occasioni. Nella ripresa la Juve gioca meno dal suo lato, e si abbassa anche il suo ritmo. Dal 90'Il numero 9 fa il solito lavoro sporco, ma oggi è meno servito del solito e appare più staccato dal gioco. Peccato per l'occasione sul lancio di Ripani. Dal 75'La Juventus gioca una partita con un ritmo quasi sempre molto alto, attaccando e difendendo bene. Peccato per il gol subito subito dopo il vantaggio, ma i ragazzi bianconeri sono glaciali dagli 11 metri: sarà semifinale.