Coppa Italia Primavera, Atalanta-Juventus 1-1 (3-5 d.c.r): i bianconeri sono in semifinale

Getty Images

Coppa Italia Primavera, Atalanta-Juventus: la cronaca

VINCE LA JUVENTUS: Vacca trasforma il rigore decisivo, spiazzato Zanchi

Vacca trasforma il rigore decisivo, spiazzato Zanchi Armstrong segna il rigore con un pallonetto

Pagnucco spiazza Zanchi e realizza il terzo rigore consecutivo

spiazza Zanchi e realizza il terzo rigore consecutivo Zelezny para il rigore di Lonardo : ancora un errore per i bergamaschi

: ancora un errore per i bergamaschi Gol di Biliboc : Zanchi intuisce ma non basta, secondo rigore trasformato per la Juve

: Zanchi intuisce ma non basta, secondo rigore trasformato per la Juve Bonanomi calcia alto: primo errore per l'Atalanta

calcia alto: primo errore per l'Atalanta Lopez realizza il tiro dal dischetto

realizza il tiro dal dischetto Simonetto spiazza Zelezny sul primo rigore

TRIPLICE FISCHIO: saranno i rigori a decidere la partita tra Atalanta e Juventus

saranno i rigori a decidere la partita tra Atalanta e Juventus 92' - Il colpo di testa di Lonardo finisce alto sopra la traversa sul corner bergamasco

Annunciati 4 minuti di recupero

90' - Entrano Vacca, Mazur e Pagnucco al posto di Finocchiaro, Nisci e Boufandar

87' - L'Atalanta riparte velocemente ma Ripani ferma tutto

75' - Due sostituzioni per la Juventus: dentro Lopez e Keutgen al posto di Pugno e Crapisto

75' - Simonetto viene ammonito per aver fermato Crapisto con una trattenuta irregolare

70' - GOL DELL'ATALANTA: Bonanomi entra bene in area dalla sinistra, supera Verde e la mette in mezzo per Lonardo, che davanti alla porta deve solo toccarla per metterla dentro

Bonanomi entra bene in area dalla sinistra, supera Verde e la mette in mezzo per Lonardo, che davanti alla porta deve solo toccarla per metterla dentro 66' - GOL DELLA JUVENTUS! Cross perfetto di Boufandar dalla sinistra, Biliboc si inserisce con i tempi giusti e arriva a staccare davanti alla porta: il numero 17 sblocca il match

Cross perfetto di Boufandar dalla sinistra, Biliboc si inserisce con i tempi giusti e arriva a staccare davanti alla porta: il numero 17 sblocca il match 63' - Vicinissima al gol la Juventus! La difesa bergamasca respinge il tentativo di cross, Crapisto calcia al volo col sinistro e il pallone termina a lato di pochissimo

61' - Pugno vicino al gol: sul lancio di Ripani il numero 9 aggancia e arriva fino all'area, ma viene anticipato sul più bello dal portiere

58' - Doppio cambio per l'Atalanta: fuori Baldo e Arrigoni, dentro Steffanoni e Damiano

53' - Ripani guadagna un fallo importante al limite dell'area dopo un'azione personale: Armstrong lo ferma con un fallo e viene ammonito

49' - Crapisto serve molto bene Biliboc, ma il numero 17 non riesce ad agganciare il pallone in tempo, e viene anticipato da Zanchi

RICOMINCIA LA GARA

FINISCE IL PRIMO TEMPO: primi 45 minuti a reti bianche tra Atalanta e Juve

primi 45 minuti a reti bianche tra Atalanta e Juve 43' - La Juve ha alzato il ritmo negli ultimi minuti, soprattutto sugli esterni

37' - Finocchiaro si accentra ancora e calcia a giro, sempre pericoloso il numero 21

32' - Biliboc calcia alto sull'assist di Ripani, sarà rimessa dal fondo

28' - Cartellino giallo anche per Federico Savio, che ha fermato la ripartenza bergamasca con un fallo

26' - Ammonito proprio Alessandro Nisci per un intervento con il gomito largo

25' - Nisci prova ad affondare sulla sinistra, Idele lo ferma in scivolata

17' - Molto pericolosa l'Atalanta, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva davanti alla porta, ma il pallone viene allontanato in tempo da Martinez

9' - Bel tiro sul primo palo di Finocchiaro, si distende Zanchi e allontana in corner

5' - Prima fase di studio del match, entrambe le squadre attaccano e cercano di affondare

1' - FISCHIO D'INIZIO! Conincia il match tra Atalanta e Juventus Primavera

Coppa Italia Primavera, Atalanta-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus Primavera torna in campo in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. A Zingonia, i bianconeri affrontano l'Atalanta, già incontrata proprio in casa dei nerazzurri in campionato: a dicembre erano stati proprio i ragazzi dia spuntarla, con un 3-2 arrivato grazie ai gol di. Quesa volta ci sarà il passaggio del turno in palio, e la Juve vuole innanzitutto riscattare l'ultima sconfitta arrivata contro il Monza, che ha battuto 3-1 i bianconeri.

Zanchi

Tavanti

Ramaj

Armstrong

Bonsignori

Arrigoni

Manzoni

Idele

Simonetto

Baldo

Lonardo