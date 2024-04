PAGELLE ATALANTA-JUVENTUS PRIMAVERA

Grande prestazione per la Juventus Primavera, che vince contro l'Atalanta 0-1 grazie alla rete di Anghelè. Bianconeri che tornano alla vittoria dopo due mesi.7: decisivo nei momenti chiave della sfida, due volte miracoloso. Clean sheet meritatoprestazione buona del giocatore, che però macchia la sfida con un errore sotto porta: il bianconero disputa una gara discreta, si vede negare un gol già fatto solo per un grande intervento di PardelPartecipa anche lui alla grande prestazione difensivanon appariscente, ma preziosotanta grinta, a volte troppa. Ammonito, Montero preferisce levarlosbaglia un gol che poteva chiudere anticipatamente la sfidameno appariscente e utile rispetto ad altre gare. La sensazione però è che sia anche stanconon regala giocate e non si rende protagonista di qualche iniziativaprestazione ordinata, gestisce bene la sferacambio difensivo, viene ammonito e poco altrosi fa sentire, recupera qualche buona pallaprestazione davvero importante per il giocatore. Gol e tante belle cose, MVP della sfidaIngresso decisivo, tiene palla e fa salire la squadra. Conquista falli e fa respirare i compagni di squadra quando serveottima gara dell'ariete bianconero. Tanto lavoro sporco per un giocatore che sembra in ripresa: entra con lo spirito giusto, tiene bene la pallapuò sorridere, ritrova la vittoria con una prestazione di squadra fatta di carattere