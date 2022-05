Vince la Juventus Primavera e vola alle semifinali dei playoff. Venerdì alle 18 incontreranno la Roma. Queste le nostre pagelle:



SENKO 6,5 - Non ne può nulla sul gol di Cisse. Si fa sempre trovare pronto, nel primo tempo anche grazie alla collaborazione del palo.



SAVONA 6 - Spinge meno del solito ma è una partita attenta la sua.



NZOUANGO 6 - Non impeccabile. Alcune incertezze difensive, in particolare nel primo tempo quando si lascia sfuggire Cisse.



MUHAREMOVIC 6 - Si lascia scappare anche lui Cisse in un paio di occasioni, non impeccabile ma aveva di fronte un avversario non facile.



RHOUI 6 - Luci e ombre, prova ad incidere ma non riesce mai ad entrare del tutto in partita. Dal 85' Hasa S.V.



MULAZZI 6,5 - Prova a farsi spazio tra le maglie nerazzurre ma non concretizza molto. Dal 85' Cerri 7,5 regala ai suoi compagni il passaggio del turno, glaciale sotto porta.



BONETTI 6 - Anche per lui prestazione altalenante, non al meglio. Dal 74' Sekularac S.V.



TURRICCHIA 6 - Ci prova, spesso non con ottimi risultati. Però lotta su ogni pallone senza concedere spazio ai bergamaschi. Dal 67' Omic 6 entra, lotta e aggiunge brio alla manovra



ILING 6,5 - Luci e ombre. Quando si accende mette paura alla difesa nerazzurra, si crea anche due occasioni ma non concretizza.



MBANGULA 7 - Segna la rete del vantaggio momentaneo della Juventus. Poi ha l'occasione di raddoppiare ma ingenuamente simula cercando il rigore e viene ammonito. Dal 67' Turco 6 un po' nervoso però riesce ad aiutare i suoi compagni



CHIBOZO 7 - Lotta, lavora spalle alla porta e prova a creare. Non riesce ad andare a segno ma è uno dei migliori in campo.



All. Bonatti 7 - Con i suoi cambi riesce a decidere la partita. Una Juve che appare cinica, mai rinunciataria e ben organizzata.