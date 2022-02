Sfida per il quarto posto. E poi chissà. Da quando l'Atalanta è stabilmente ai piani alti del calcio italiano, quello con la Juventus è diventato un big match a tutti gli effetti. Ma è innegabile che - nel complesso - la storia pesi e il bilancio generale nei confronti tra le due squadre sia nettamente a favore della Juve: su 138 partite ufficiali (in tutte le competizioni) i bianconeri ne hanno vinte 73, pareggiate 48 e perse 17, segnando 256 gol e subendone 128.



GLI ULTIMI CONFRONTI - Attenzione però ai numeri e alla capacità dell'Atalanta di mettere in difficoltà i bianconeri negli ultimi anni. Il 2021 è in questo senso esemplare: i bergamaschi hanno vinto entrambe le sfide in campionato, per 1-0: in casa ad aprile e all'Allianz lo scorso novembre. In mezzo, il riscatto bianconero che è anche valso un trofeo: la vittoria in finale di Coppa Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, firmata da chi domani - per diversi motivi - sarà assente: Chiesa e Kulusevski. L'altra sconfitta per la Juventus negli ultimi 10 precedenti è la bruciante eliminazione ai quarti di Coppa Italia nel 2019, arrivata dopo un sonoro 3-0 a Bergamo.



A BERGAMO - Per trovare l'ultima vittoria in campionato della Signora contro la Dea, bisogna tornare indietro al 2019: sempre in trasferta, sotto la guida di Maurizio Sarri, Higuain e Dybala ribaltano la squadra di Gasperini nel secondo tempo fissando il punteggio finale sul 3-1. Una vittoria, la numero 27, che ha infoltito il già ottimo bilancio della Juventus in trasferta contro i nerazzurri: in 60 partite, le vittorie sono appunto 27, 25 i pareggi e 8 le sconfitte.