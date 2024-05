Arbitro: Maresca

Maresca Assistenti: Bindoni e Tegoni

Quarto Uomo: Mariani

Mariani Var: Marini

Marini Avar:Di paolo

Atalanta-Juventus, la MOVIOLA

Juventus e Atalanta si affrontano nella finale di Coppa Italia 2024 allo stadio Olimpico. Non una novità visto che solo tre anni fa le due squadre si sono incontrate nell'atto finale della competizione. In quel caso la gara si disputò al Mapei Stadium e vinsero i bianconeri per 2-1 grazie ai gol di Kulusevski e Chiesa. In caso di vittoria, la Juve conquisterebbe la quindicesima Coppa Italia e per Massimiliano Allegri diventerebbe l'allenatore più vincente in questa competizione con 5 trofei. Arbitra il match Fabio Maresca. Segui su IlBianconero la moviola della partita con i principali episodi arbitrali.Segui su IlBianconero la moviola di Atalanta-Juventus con i principali episodi arbitrali