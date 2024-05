Secondo Il Corriere di Torino, è Hansil favorito per sostituire in finale dilo squalificato Manuel. Il centrocampista classe 2000 ha collezionato appena 8 presenze in stagione, per un totale di 283 minuti, ma Massimiliano Allegri è intenzionato a puntare su di lui. La sfida contro l'Atalanta, peraltro, potrebbe essere la sua ultima gara con la maglia della, dato che in estate il 24enne dovrebbe cambiare nuovamente aria. Hans, quindi, potrebbe avere una bella chance per mettersi in mostra con i colori bianconeri.