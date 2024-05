Atalanta-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

Ultime ore di attesa. Vigilia intensa tra allenamento, trasferimento a Roma e poi le conferenze stampa dei protagonisti . Ma adesso si fa sul serio: è il giorno della partita, è il giorno della Finale di Coppa Italia che la Juventus giocherà questa sera all'Olimpico di Roma contro. Visto il recente andamento delle due compagini, sono in molti a dare la Dea come favorita; ma l'impressione é che i bianconeri vogliano fare di tutto per far saltare il banco, ribaltare i pronostici e tornare al JMuseum con un trofeo in mano da esporre in bacheca.Atalanta-Juventus, match valido per a finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 15 maggio 2024 alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Mediaset (Canale 5) e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity.Resiste qualche dubbio dell'ultima ora, gli ultimi ballottaggi. Ma le idee di Allegri sembrano piuttosto chiare sull'undici da schierare.