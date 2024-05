Coppa Italia, Atalanta-Juventus, le PAGELLE dei giornali

Atalanta-Juventus si consegna alla storia come la quindicesima volta in cui i bianconeri sollevano la Coppa Italia: è 0-1, ed è bellissimo, perché arriva come luce in fondo al tunnel, Alla fine del ciclo di Allegri. Che chiude nel modo più glorioso di tutti: vincendo, e rendendo nuovamente vincente chi la storia alla Juve, in un modo o nell'altro, l'ha scritta.Il gol di Vlahovic, il raddoppio annullato e il rigore negato, poi pali e traverse in una gara combattuta, giocata anche in maniera diversa dal solito. E' il manifesto di una squadra che in un anno ha alternato tanti volti, ritrovando ieri notte quello vincente.