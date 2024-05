L'arbitraggio nella finale ditradi Fabionon ha convinto proprio nessuno. Nemmeno i giornali in edicola oggi, che bocciano il fischietto con queste motivazioni.- "Al netto della furia-Allegri: va bene far scorrere il gioco ma non fischiare mai non sempre è il giusto mezzo. Quel doppio colpo di Hien su Vlahovic era da rigore. Giallo a Pasalic: manca"."Sbaglia a non fischiare un rigore netto per spinta di braccio di Hien su Vlahovic al 9’ della ripresa. Mica un dettaglio per lui e i compagni del Var… E tanti falli fischiati al contrario","Insufficiente la finale di Maresca, sotto gli occhi del designatore Rocchi (già, ma perché mandarlo? Per Roma-Bologna? Anche Allegri glielo ricorda dopo il rosso, "Dov’è Rocchi?"). C’era certamente un rigore, rivedibili tecnico e disciplinare (manca, ad esempio, un giallo chiaro a Pasalic). Soprattutto, non fermare la gara per una pallonata che stordisce Iling Junior (va giù come colpito da un “montante”) significa non essere connessi con la gara".