Atalanta-Juventus, John Elkann presente allo stadio

Per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta allo stadio Olimpico c'è anche John Elkann ad assistere al match. L'ad di Exor è voluto stare vicino alla squadra in una serata così importante per i bianconeri, che possono tornare a vincere un trofeo dopo anni.Elkann è stato inquadrato dalle telecamere nel corso del secondo tempo di Atalanta-Juventus. Un segnale chiaro per l'ambiente bianconero e un modo per stare vicino alla squadra e all'allenatore. In questa stagione, Elkann aveva era già stato all'per assistere ai match della Juventus.