Atalanta-Juventus, i convocati di Gasperini: la scelta su Hien, recuperato Maldini

I convocati di Gasperini per Juventus-Atalanta

Conto alla rovescia per la sfida all'(calcio d'inizio domenica alle 20:45). La squadra di Gian Piero Gasperini è partita nel pomeriggio per raggiungere Torino. Un match che vale molto per entrambe le squadre, distanziate da soli tre punti in classifica. I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria per superare un momento non facile, dopo l'eliminazione in Champions League e il passo falso con il Venezia.L'Atalanta ha diramato la lista dei giocatori convocati per la Juventus. Ci sono buone notizie visto che il tecnico recupera due giocatori. In difesa ci sarà Hien, che ha recuperato dall'infortunio muscolare. Il difensore oltre ad essere convocato è pronto anche a partire titolare per la felicità di Gasperini che ritrova uno degli elementi più importanti. Presente anche Daniel Maldini, che si era fermato negli ultimi giorni. Assenti invece Posh, Kossounou, Scalvini e Scamacca.