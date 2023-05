Quella tra Atalanta e Juventus è diventata una super sfida d’alta classifica nell’ultimo quinquennio. Un match che a 5 giornate dal termine del campionato può significare molto per entrambe le squadre. I bergamaschi sono in un momento di grande forma con le ultime tre vittorie consecutive che li hanno portati al quinto posto a pari merito con Milan e Roma. I bianconeri, contro il Lecce in casa, sono tornati al successo che mancava da quattro giornate, periodo in cui gli uomini di Massimiliano Allegri hanno raccolto solo un punto. La ‘Vecchia Signora’ è comunque al terzo posto ed è appena sopra al quartetto che si sta contendendo l’ultimo posto disponibile per la prossima UEFA Champions League.Lo stato di forma degli orobici non è passato inosservato ai bookmakers che considerano gli uomini di Gian Piero Gasperini come favoriti del match del ‘Gewiss Stadium’.I traders puntano sullo stato di forma dei bergamaschi - Fino a poche settimane fa l’Atalanta era piombata in un limbo della classifica che si posiziona molto distante dalle zone europee. Ma i nerazzurri hanno abituato tutti a grandi imprese ed ora si giocano addirittura l’accesso all’Europa che conta di più. I bianconeri sono ritornati e vogliono chiudere una stagione incolore in maniera positiva. Una vittoria dell’Atalanta è quotata da Betclic a 2.34, un pareggio a 3.38 ed un successo della Juventus a 3.05. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.99, l’Under 2.5 a 1.73.L’1-1 come lo scorso anno è l’ipotesi più probabile - L’ultimo match disputato al ‘Gewiss Stadium’ tra le due squadre è del 13 febbraio 2022 e fu 1-1 con il pareggio di Danilo in pieno recupero. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 6.75 ed è considerata l’ipotesi più probabile. Un successo per 1-0 degli orobici è quotato da Betclic a 8.75 (Sisal lo quota a 8.25).I ritorni di Vlahovic e Zapata e la voglia di Boga - Atalanta e Juventus hanno ritrovato recentemente la rete dei loro uomini simbolo in zona gol: Duvan Zapata e Dusan Vlahovic. Una rete per entrambi è quotata da Betclic a 3.00. Un anno fa la riprese Danilo, un gol del brasiliano è quotato da Betclic a 12.00. Sponda bergamasca, viste le probabili assenze di Lookman e Hojlund, Gasperini potrebbe affidarsi a Boga, ed un suo gol è quotato da Betclic a 5.00.