Alle ore 21 il calcio d'inizio della sfida tra. La gara si svolgerà allo stadio Olimpico ma vale quasi una stagione. Le due squadre si sfidano nella finale di Coppa Italia, quindi trofeo in palio. I bergamaschi di Gasperini hanno già raggiunto la finale di Europa League e si presentano alla sfida in un grande momento di forma. I bianconeri di Allegri hanno centrato la Champions League per la prossima stagione, anche se sono reduci da 15 punti in 15 gare, una media decisamente bassa e lo dimostra anche il pareggio per mano della Salernitana domenica. L'atmosfera allo stadio Olimpico si scalda: di seguito foto e video.