Atalanta-Juventus LIVE: la giornata in diretta

Le ultime ore sono cariche di attesa e tensione. Dopo un'intensa vigilia caratterizzata da allenamenti e trasferimenti a Roma, è giunto il momento cruciale: oggi è il giorno della partita, è il giorno della finale di Coppa Italia che vedrà la Juventus sfidare l'all'Olimpico di Roma. Nonostante le recenti prestazioni delle due squadre, che vedono molti considerare la Dea come favorita, c'è l'impressione che i bianconeri siano determinati a ribaltare i pronostici e tornare al JMuseum con un prezioso trofeo da esporre in bacheca. La probabile formazione della Juventus : Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. Resiste, però, il ballottaggio tra Iling e Kostic. Sembra risolto, invece, quello tra Nicolussi e Miretti in favore del primo.– Mattina di preparazione per i bianconeri che ieri sono arrivati a Roma. Risveglio muscolare e ultime riflessioni e decisioni sulla formazione.