Un guadagno che fa piuttosto comodo, specialmente in questo periodo. La vittoria della Coppa Italia non garantisce solo un trofeo in più in bacheca e la gioia di un nuovo titolo conquistato, ma anche un contributo alle casse dei club. Per tutto il torneo, il montepremi è pari a 15 milioni di euro circa, con i bonus maggiori riservati alle finaliste.



Partendo dagli ottavi di finale, ogni passaggio di turno garantisce ai club incassi definiti: 250 mila euro circa per l'accesso agli ottavi, 470 mila per i quarti e 950 mila euro in caso di semifinale. La finale, invece, vale 2.7 milioni per chi vince, 1.15 per chi perde. Juve e Atalanta hanno guadagnato fino ad ora poco più di 2,78 milioni di euro, ma chi vincerà stasera arriverà a 4,37 milioni di euro. E poi si giocherà la Supercoppa Italiana contro l'Inter.