Questa sera lascenderà in campo allo stadio Olimpico di Roma per la sfida contro, in palio c'è un trofeo: la Coppa Italia. Tuttavia, ci sono due big, due titolarissimi, rispettivamente uno per parte, che osserveranno la sfida dalla tribuna dello stadio Olimpico. Il motivo? La squalifica rimediata nel corso della semifinale di ritorno. Si tratta di Manuelper la Juventus, con Allegri che sta pensando a come sostituirlo e di Gianlucaper l'Atalanta con Gasperini che dovrà quindi rinunciare al suo bomber.