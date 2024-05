Alla fine Massimiliano Allegri l'ha vinta, questa Coppa Italia. L'ha vinta a modo suo, ancora una volta di corto muso, e ha avuto ragione anche nello sfogo finale contro gli arbitri. Perché il Var, stranamente, sembra non funzionare mai quando c'è di mezzo la Juventus. Certo, di fronte c'era un'Atalanta irriconoscibile, una brutta copia della squadra vista di recente. E questo trofeo non sarà la Champions League ma adesso è giusto festeggiarlo, come del resto hanno fatto l'ultima volta i nerazzurri dell'Inter. Ad ogni modo, questo trionfo non cambia il finale: con Allegri deve essere addio, a Torino deve iniziare un nuovo ciclo.



