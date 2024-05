Lascenderà in campo alle ore 21 per la finale di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico di Roma contro l'Atalanta. Chi sarà in tribuna ad osservare la sfida è il centrocampista bianconero classe 1998 Manuel, a causa della squalifica rimediata nelle semifinali. Come lo sostituirà Allegri? Che in questa stagione quasi mai si è privato di Manuel. Il tecnico toscano della Juventus dovrebbe impiegare Hans Nicolussi Caviglia davanti alla difesa, nel ruolo abituale di Locatelli. Manca poco e tutti i dubbi saranno sciolti.