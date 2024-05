Non manca quasi nessuno per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta allo stadio Olimpico. Presente anche Alessandro Del Piero, che ha portato la Coppa nel prepartita. Una presenza che non può mai passare inosservata tra i tifosi bianconeri. Mentre usciva dal campo, l'ex capitano della Juventus è stato accompagnato dal classico coro che per tanti anni i tifosi gli hanno cantato. "Un capitano, c'è solo un capitano", l'urlo dei sostenitori bianconeri per Del Piero.Tra i tanti presenti per la finale, anche Claudio Marchisio, che è arrivato allo stadio con la maglia di Kenan Yildiz.