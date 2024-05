Sarà Fabio, arbitro internazionale dal 2020, a dirigere la finale didi mercoledì tra. Il fischietto di origini napoletane non era mai stato designato prima di oggi per una sfida fra queste due squadre, ma in carriera conta 17con i bianconeri e 15 con i bergamaschi. Con entrambe le formazioni il bilancio è positivo, con un parziale di 11 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte per la Vecchia Signora e di 9 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte per gli orobici. Il fischio d'inizio allo Stadio Olimpico è fissato alle 21.00.