Atalanta-Juventus: l'analisi tattica

Ad ogni modo gli è bastata una cartuccia per seccare la bella, uscita a scorrazzare nel verde, sempre giovane e pimpante. L’agguato è avvenuto al quarto minuto di gioco della Finale di, quando non c’eravamo ancora sdraiati sul divano. Pronti via, lo sparo. Orario e luogo prestabiliti, forse più il luogo che l’orario (ma era meglio che il fattaccio avvenisse il prima possibile, per incanalare la partita nella direzione giusta).Nel senso che Allegri e i suoi ragazzi aspettavano quella situazione evidentemente preparata in allenamento, e non vedevano l’ora di eseguirla alla perfezione, con tanto di quel cinismo in corpo che ne sarebbe bastato anche un po’ meno. Lo affermo basandomi su qualche prova o sto banalmente cavalcando un evento casuale?Una contraddizione teorica forse insanabile in seno al sistema di Gasperini, su cui Allegri ha puntato tutto per sbrigare alla svelta l’ultima (?) pratica.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.