Allegri, le parole in conferenza stampa

"Ringrazio solamente i giocatori, hanno regalato alla società e a me una bella vittoria", ha detto in conferenza stampa Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Coppa Italia."Sono abbastanza fortunato perchè ho fatto parte di grandi società e ne faccio parte tutt’ora. Bisogna gioire della vittoria, partivamo sfavoriti. Complimenti all’Atalanta. Il resto… La Juventus è vincere e stasera l’abbiamo fatto"."Mi ha fatto piacere vederlo. Deve ringraziare i giocatori, che hanno fatto una partita straordinaria e sono molto contento""Lo spogliarello ti è piaciuto? L’importante è divertirsi. Non ho perso il controllo, è normale, tutto normale e nella logica di una partita importante"."Mi hai già esonerato? La squadra ha un’ottima base. Quando sono tornato per i primi tre anni il presidente Agnelli mi aveva chiesto di far parte di un gruppo, di dare sostenibilità e competitività. La Juventus è vincere e siamo tutti molto contenti"."Di solito nelle scarpe mi entrano i gommini del sintetico e me li tolgo in albergo. Quando si vince un trofeo… L’emozione che dà partecipare ad un evento è una roba unica. Stadio meraviglioso, tifosi meravigliosi. E’ stata una bella partita, fortunatamente l’abbiamo vinta noi ed è la cosa più bella. Ma abbiamo fatto un buon lavoro e siamo contenti".