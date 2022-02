Non sarà decisiva, a detta di Massimiliano Allegri, ma sicuramente lo scontro diretto di questa sera tra Juventus e Atalanta ha un peso specifico importante, per la lotta al quarto posto e per le sorti del campionato. Rispetto all’andata, però, le differenze sono tante e potranno contribuire al risultato finale. Un risultato che, se dovesse valere i 3 punti, proietterebbe la Vecchia Signora ai piani alti della classifica e che permetterebbe di sognare qualcosa in più della zona Champions.



