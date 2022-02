Primati su primati per Dusan Vlahovic. Come riporta il sito ufficiale della Juve dopo il match contro l'Atalanta, il serbo è il primo attaccante nato negli anni 2000 a collezionare 100 presenze in Serie A. Nella partita di ieri al Gewiss Stadium, inoltre, il centravanti serbo ha tentato sette conclusioni, il numero più alto per lui in una partita del massimo campionato italiano (ne aveva provate altrettante anche contro la Salernitana nel dicembre scorso, quando ancora indossava la maglia della Fiorentina). Riuscirà a fare meglio nell'imminente derby di Torino?