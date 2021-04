Poche ore ad Atalanta-Juventus, nella quale sarà sicuramente assente Cristiano Ronaldo per un problema al flessore, come ha annunciato anche Andrea Pirlo ieri in conferenza stampa. Verso la panchina invece il brasiliano Danilo, che nelle ultime ore ha avuto un problema al dito del piede e non partirà tra i titolari. Al suo posto giocherà McKennie, con Cuadrado che tornerà sulla linea di difesa e l'inserimento dell'americano largo a destra a centrocampo.