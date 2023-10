E'a fine primo tempo. E sono poche occasioni, da una parte e dall'altra. Del resto, più che Atalanta-Juve sembra uno scontro tra Koopmeiners e Chiesa. Si accende il primo e vien fuori la Dea; si accende il secondo e si vede la risposta bianconera. Altrimenti è giropalla. Lento. Perciò sterile. Per questo pure inutile.E' una Juve, quella del Gewiss, che però non piace ad Allegri. Anche se rischia poco, serve rapidità. Nei tocchi e nelle idee, che mancano con una costanza disarmante. C'è tempo per rimediare e trovare spazi. Intanto, nota positiva da portare a casa: l'Atalanta si è allentata in una morsa perfetta da parte della Juventus. E non è poco.