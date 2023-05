Dopo 45' la gara tra Atalanta e Juve è ferma sullo 0-0, ostica e dura come sempre negli ultimi anni. E se i bianconeri subiscono per una decina di minuti la pressione della Dea, dimostrano però fin dal primo minuto una voglia diversa e una propensione all'attacco vista anche con Bologna e Lecce. La grande occasione arriva sul mancino di Angel Di Maria, la difesa, invece, passa dai salvataggi di Locatelli, Rugani e Alex Sandro.ECCO TOP E FLOP DEL PRIMO TEMPO.Inserimenti, idee e tante proposte. Un buon primo tempo.Tiene sempre botta su un avversario come Duvan Zapata, tornato in versione colosso difficile da fermare.Pressato a tutto campo da Pasalic trova pochi palloni, la Juve ha bisogno che entri di più nel gioco. Meglio in chiusura.Un po' picchiato, un po' stretto nella morsa dei centrali dell'Atalanta. Ne prende poche.- Né top, né flop. Ha l'occasione più grande per la Juve e uno come lui deve prendere la porta da lì, ma è più nel vivo del gioco.