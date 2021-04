Una partita che vale una stagione. Questo potrebbe tranquillamente essere il sottotitolo che accompagna il fischio d'inizio della gara di domenica tra. Uno scontro diretto in chiave qualificazione ine due squadre che ci arrivano con stati d'animo sicuramente diversi. Restare fuori dalle prime quattro posizioni, infatti, sarebbe un'amara delusione pere i suoi ma in casa bianconera questo scenario vorrebbe dire fallimento e ridimensionamento totale. Proprio per l'importanza del match, quindi, non va tralasciato nessun aspetto del testa a testa, a partire dai duelli individuali.CUADRADO-GOSENS - A proposito di duelli individuali;affronta il suo passato e quello che potrebbe essere il futuro,- al rientro dopo il Covid - si troverà davanti lo spauracchio Zapata . La gara, però, come sottolinea questa mattina Tuttosport, potrebbe decidersi sugli esterni e, in particolare, nello scontro tra, una sfida tra numeri uno del ruolo, come testimoniano i numeri. Cuadrado è il primo terzino in Serie A per assist serviti ai compagni, mentre Gosens è il primo per gol segnati in Serie A. Chi riuscirà a limitare maggiormente le caratteristiche dell'altro - regia, giro palla, cross nel mezzo per lo juventino; tagli in area, colpi di testa e fiuto del gol per l'atalantino - potrebbe non solo vincere il duello individuale e aggiudicarsi un voto alto in pagella ma, soprattutto, risultare determinante per l'andamento complessivo del match.