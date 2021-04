La Juventus domani pomeriggio affronterà l'Atalanta in una sfida tra squadre che amano giocare il pallone nei pressa della porta avversaria e sfruttare tutte le qualità dei giocatori offensivi per andare al tiro dentro l'area di rigore. A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport, che fa notare come Atalanta e Juve (in quest'ordine) siano le formazioni di questa Serie A ad aver effettuato più tocchi di palla nei sedici metri finali. E Atalanta e Juve (sempre in quest'ordine) sono pure seconde e terze in campionato per tiri totali, rispettivamente 454 e 441. Solo il Napoli ha fatto di più.