L'obiettivo numero uno per la fascia sinistra dell'Atalanta è, giocatore della Juventus lanciato da Andrea Pirlo nella scorsa stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il terzino classe '99 è da tempo anche nel mirino del Genoa, ma il club bergamasco sarebbe in netto vantaggio nella trattativa. L'accordo tra Juventus e Atalanta non è ancora definito, ma la prossima settimana si potrebbe chiudere sulla base di un prestito. Le due dirigenze devono ancora definire la modalità di un eventuale riscatto: al momento sembra più diritto che obbligo.