Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato dagli studi di Mediaset della finale di Coppa Italia tra i bianconeri e l'Atalanta: "Nicolussi titolare?Ha cambiato giocatore per giocatore, non si saprà quanto potrà tenerlo perché ha giocato talmente poco. Inizierà con lui, poi potrà gestire i cambi in base anche alle condizioni di Nicolussi. La Juve viene da un girone di ritorno veramente brutto e da una partita bruttissima, deve tirare fuori l'orgoglio. La Juve è abituata a giocare queste partite"."Ha un debole per la Juventus essendo cresciuto lì,mi diceva Marchisio che già all'epoca in Primavera era un martello"