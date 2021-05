La bacheca e il blasone stavolta sembrano non pesare: per i bookmaker la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è apertissima. Anzi, semmai è l’Atalanta, la cui unica affermazione nella competizione risale al 1963, ad avere qualche chance in più. Gli analisti di Planetwin365 danno il successo di Gasperini a 1,85, quota di poco inferiore all’1,95 assegnato alla Juventus, primatista di successi in Coppa Italia con 13 titoli. Non improbabile, quindi, che il confronto nei tempi regolamentari possa terminare in parità, un’ipotesi che si gioca a 3,45, mentre la vittoria atalantina al novantesimo vale 2,54 e quella juventina è data a 2,80. Anche le ultime sfide tra le due squadre si sono svolte all’insegna dell’equilibrio: l’Atalanta ha vinto 1-0 quella più recente, lo scorso aprile, con il gol nel finale di Malinovskyi, mentre all’andata, allo Stadium, il confronto era terminato 1-1. Situazione simile nella scorsa stagione, ma a parti invertite: pareggio 2-2 a Torino, vittoria bianconera (1-3) a Bergamo. Quanto ai confronti in Coppa Italia, quello di domani sarà il quinto in cinque stagioni: netta prevalenza della Juve, che ne ha vinti tre su quattro, ma il più recente, il 30 gennaio del 2019, è un bruciante 3-0 in favore dell’Atalanta, nel turno secco dei quarti di finale. Tra i possibili marcatori, oltre al solito Ronaldo, a 2,50, occhio a Luis Muriel, che non ha mai segnato alla Juventus: la fine del digiuno è a 2,80.