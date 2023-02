Lastrappa un pareggio in rimonta contro l'grazie a una rete capolavoro di Kenanal 70'. Di seguito le nostre pagelle del match.- Subito prezioso nella parte iniziale del primo tempo con più di un intervento importante per salvare il risultato. Ogni tanto rischia qualcosa, ma sul gol non ha colpe.- Rischia subito in più di un'occasione, e alla fine arriva l'autogol (con parecchia sfortuna). Di tanto in tanto prova a spingersi in avanti, ma con poca convinzione.- Tanta fatica, gli intraprendenti e vivaci attaccanti di casa gli creano più di un grattacapo.- Anche lui non ha vita facile. Vlahovic in particolare è un cliente scomodo da gestire, che più di una volta lo costringe agli straordinari.- Nel primo tempo un errore in uscita rischia di costargli molto caro. Prestazione opaca, giornata no. E lo capisce anche Montero, che lo "punzecchia" per tutta la partita (dall'85's.v.).- Nemmeno lui riesce a contenere le incursioni degli avversari, in avanti è meno presente del solito.- Meno brillante dell'ultima uscita, ma nel complesso non sfigura. Assolve bene i compiti del regista (dal 68'- Entra convinto, ponendosi subito come riferimento offensivo per i compagni)- Il più propositivo dei suoi, è bravo a smarcarsi dagli avversari e cerca sempre di proiettarsi in avanti. Non sempre trova l'appoggio necessario da parte dei compagni, che infatti quando arriva lo aiuta a farsi vedere in avanti.- Anche per lui giornata difficile, non riesce a incidere. Meglio in fase di copertura (dal 60'- Buon ingresso in campo, contribuisce ad alzare i ritmi della squadra e sforna più di un cross potenzialmente interessante).- Oggi non spinge, e la sua mancanza in fase offensiva si sente. Un passo indietro, dopo la splendida prestazione contro l'Empoli (dal 60'- Anche lui entra bene in campo, splendido lo scambio con Yildiz che porta al gol del pareggio).- Si vede poco, ma quando si accende non ce n'è per nessuno. Il gol è una perla da manuale, quasi "alla Di Maria", che gli vale applausi a scena aperta. Che giocatore!- Strappa un pareggio grazie ai cambi, tutte le scelte sono azzeccate. Quando si arrabbia - alzando non poco il volume della voce - ha ragione, e i suoi ragazzi lo sanno bene. Peccato solo per un primo tempo sotto tono.