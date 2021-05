La sorpresa della serata è l'ingresso in campo di Leonardo Bonucci. Dopo le parole di ieri di Andrea Pirlo sembrava che il difensore bianconero non fosse a disposizione dell'allenatore e fosse andato in panchina solo per stare vicino ai compagni di squadra, a pochi minuti dalla fine però Bonucci si alza dalla panchina e inizia a riscaldarsi, per poi entrare in campo all'81' al posto di Kulusevski.