Matteo Pessina ci sarà. Dopo la notizia della negatività al Covid, il giocatore dell'Atalanta sarà della gara contro la Juventus. Ecco le sue parole, affidate ai social: "Il Covid-19 mi ha colpito ancora, per me è stata la seconda volta, quindi mi sento di consigliarvi di continuare a prestare sempre la massima attenzione. Ora sono negativo, libero, felice e ancora più carico per questo rush finale con l’Atalanta".