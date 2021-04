"Gosens sta facendo molto bene all'Atalanta, è sicuramente un giocatore di grande valore". Firmato: Andrea Pirlo. La Juve guarda al presente ma anche al futuro, e nella partita di oggi tutti gli occhi saranno puntati sull'esterno tedesco che su quella fascia se la vedrà con Cuadrado. Avversario per un giorno e obiettivo di mercato Robin, un giocatore che piace già da un anno ed è seguito con estrema attenzione.



GERARCHIE -Nella lista di Fabio Paratici quello di Gosens è uno dei primi nomi, tra i preferiti alla voce "nuovo terzino sinistro". Sia in caso di cessione di Alex Sandro (piace al Chelsea) sia se il brasiliano alla fine rimanesse a Torino. Perché finora Pirlo ha avuto solo Frabotta come unica alternativa da quella parte ma non basta. Serve un giocatore di livello che possa garantire qualità e continuità all'allenatore. Sia per il campionato che per l'Europa (con o senza Champions). IL PIANO - E Gosens, a queste caratteristiche, aggiunge anche gol e assist: 9 reti e 5 passaggi decisivi finora in questa stagione. Classe '94, si presenta di fronte a quello che potrebbe essere il suo futuro come miglior marcatore tra tutti i difensori della Serie A. La scadenza del contratto è fissata per il 2022, l'Atalanta lo valuta 35/40 milioni e Paratici riflette su cosa fare: l'idea del dirigente bianconero è quella di allargare l'affare anche ad altri giocatori, magari inserendo alcuni giovani per abbassare la parte cash, come riporta Calciomercato.com. La società studia Gosens in campo ma anche sul mercato, Pirlo lo osserverà da vicino per la sua (?), nuova, Juve.