Come riporta Calcio e Finanza, l'impatto in televisione della finale di Coppa Italia tra Atalanta-Juventus non è stato così alto come poteva far sperare l’evento in questione. La sfida, vinta dalla squadra di Pirlo per 2-1, ha raccolto 7.977.000 persone alla tv, per uno share complessivo del 31%. La finale è stata meno seguita del doppio confronto in semifinale con l’Inter, che aveva fatto registrare 7.984.000 telespettatori all’andata e 8.383.000 al ritorno, anche se lo share era inferiore sia all’andata (28,8%) che al ritorno (30%).