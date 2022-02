Umberto Marino non si ferma più. Dopo le parole ai microfoni di DAZN nel post Atalanta-Juve, il direttore generale nerazzurro ha parlato anche ai canali ufficiali del club bergamasco tornando sugli episodi arbitrali che, a suo dire, hanno condizionato il match del Gewiss Stadium. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono due episodi che bruciano, che danno fastidio, soprattutto perché analoghi comportamenti sono stati interpretati in maniera diversa in passato, anche sulla nostra pelle. Non siamo fortunati, il VAR ci gira contro. Inutile fare altre polemiche, risponderemo sul campo. Siamo una società abituata a cadere e a rialzarsi ancor più determinata di prima".