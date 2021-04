Giornata numero 31 in Serie A, partita difficilissima per la Juventus. La squadra di Andrea Pirlo va a Bergamo ad affrontare al Gewiss Stadium un avversario ostico come l'Atalanta di Gasperini. Una partita da cui passa una larga fetta della qualificazione alla prossima Champions League: i bianconeri sono terzi in classifica a quota 62 punti, la Dea è quarta a 61. Un match che la Juve affronta senza Cristiano Ronaldo, Pirlo allora opta per Paulo Dybala. Panchina anche per Leonardo Bonucci, Danilo e Dejan Kulusevski.

FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata

Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata

Qui di seguito potete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Atalanta-Juventus: