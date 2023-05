La lottasta sorridendo più a Milano che a Roma, ora tocca alle altre due pretendenti che si sfidano alle 12.30.e ci dirà di più delle velleità europee delle squadre di. A poche ore dalla semifinale di Europa League, Vlahovic e compagni non possono sbagliare ma troveranno la banda di Gasp ringalluzzita dagli ottimi ultimi risultati. Max potrebbe far riposare alcuni titolari, come Bremer e lo stesso serbo, proprio per presentarsi al meglio in Andalusia.LE FORMAZIONI UFFICIALIAtalanta (3-4-2-1): Sportiello, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle, Koopmeiners, Pasalic, Zapata.Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling Jr, Di Maria, Milik.